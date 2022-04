Operativos serán ‘inflexibles’ contra alcoholizados: Gattás

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En Semana Santa “Van pa’rriba todos” si andan a bordo de un vehículo en estado de ebriedad, advirtió el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Entrevistado respecto a los operativos que estarán funcionando durante el próximo periodo vacacional de Semana Mayor o Semana Santa, el Alcalde de Victoria dijo; “sí vamos a estar duros con el tema del alcohol”.

“Los que van en la camioneta, en el carro, van tomados y el que va manejando no, pásele”.

Sin embargo, advirtió; “pero el que vaya manejando lleva alcohol, van pa’rriba todos”, señaló.

De esta manera, Gattás Báez confirmó que los filtros de alcoholimetría estarán operando en los principales sitios recreativos de la ciudad.

Destacó que la finalidad del operativo antialcohol es para prevenir accidentes automovilísticos, por lo que aquel conductor que sea detectado conduciendo en estado de ebriedad se le retendrá el vehículo para sacarlo de circulación.

“Sí les pido que sean muy conscientes, porque en estas vacaciones siempre hay muchos accidentes y el 99.99 por ciento es el alcohol. Puedes tomar pero no maneje, porque el carro se vuelve un arma”.

Cabe señalar que el Alcalde de Victoria exhortó a los victorenses que van a salir a carretera a evitar excesos para divertirse con la familia.

“El que vaya a viajar con su familia tranquilo, si vas con tu familia y te quieres echar una cervecita, lleven a alguien que maneje”.

“Si quieren tomar no hay problema, pero que lleven a alguien que maneje”, recalcó para concluir.