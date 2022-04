Secretario de Gobernación promueve revocación de mandato en Sonora y Coahuila

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que no teme a las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que participara este sábado en actos de promoción de la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril.

El funcionario, en su visita a Sonora, donde formó parte de la marcha en defensa del proyecto encabezado por el presidente López Obrador, el funcionario federal señaló que dijo al mandatario que acudiría a hablar de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el Ejecutivo.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, dijo ante simpatizantes morenistas.

Augusto López señaló que el presidente López Obrador le advirtió que tuviese cuidado, no vaya a ser que lo “corran los del INE”.

“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, comentó en alusión al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien también estuvo presente en la actividad.

El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, también acudió al acto, así como el líder nacional de Morena, Mario Delgado, otros miembros del partido y funcionarios estatales.

El Secretario de Gobernación recordó que la reforma electoral que presentará el Ejecutivo planteará la salida de los actuales consejeros electorales y la elección de otros, mediante el voto directo.

López Hernández también acudió a Torreón, Coahuila, en donde igualmente realizó promoción de la consulta de revocación de mandato y dio su apoyo a la continuación del presidente López Obrador en el cargo.

“En Coahuila inicia el amanecer democrático el día 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda de que aquí Coahuila dirá ‘no estás solo Andrés Manuel López Obrador’”, dijo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó el pasado 30 de marzo la inaplicabilidad del Decreto de interpretación auténtica de “propaganda gubernamental”, aprobado por el Congreso de la Unión y que permitía a los funcionarios hablar de la consulta de revocación de mandato.

Con información de: aristeguinoticias.com