Secretario de Gobernación no promueve Revocación de Mandato: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, está visitando las entidades para cumplir con la responsabilidad del cargo y no para promover la consulta de Revocación de Mandato.

El mandatario mexicano pidió a sus críticos” que se tranquilicen y serenen”, ya que el titular de Segob solo lo está ayudando a la transformación de México.

Indicó que ojalá se actúe con rectitud, y en cuanto al caso de secretario de Gobernación, señaló que Augusto López está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, ni va a mítines.

Aseguró que López Hernández no es un precandidato a la Presidencia, y que su actuar se basa en defender al pueblo de México.

“Él, para que se tranquilicen, para que se serenen los adversarios, está ayudándome en la Transformación. No es precandidato a la Presidencia. Me está ayudando a la Transformación del país, que no se confundan, él no está actuando de esa forma”, argumentó.

“Necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda, que tienen que ver con el interés público, con la defensa del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz, la tranquilidad, que no tuviese su agenda sino que me ayudara a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México y a eso está dedicado”, puntualizó.

Pidió que si hay denuncias en contra del secretario de Gobernación, que sea la autoridad competente quien resuelva.

El Secretario de Gobernación fue captado el pasado fin de semana en actos públicos promoviendo la consulta de Revocación de Mandato, que se realizará el próximo 10 de abril, en los estados de Coahuila y Sonora.

López Hernández aprovechó para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y le recordó que “no está solo”.

Esta consulta de revocación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque es impulsada por el propio presidente López Obrador, por lo que la oposición le ha acusado de promover “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

