Secuestro, extorsión y fraude, los delitos menos denunciados

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

El secuestro, la extorsión y el fraude, son los delitos con mayor cifra negra, entendida ésta como aquellos ilícitos que no son denunciados ante una autoridad, denunció la organización no gubernamental, “Causa en Común”.

Usando como referencia cifras estadísticas del Inegi, señaló que el 98.6% de los secuestros no llegan a conocimiento de la autoridad; mientras que en el caso de la extorsión el 97.9 por ciento de las víctimas no formalizan una denuncia, en tanto que en el fraude no son denunciados el 96.7 por ciento de los casos.

La cifra negra del robo de autopartes es del 94.4 por ciento; del robo o asalto en calle o transporte público del 94.4 por ciento, y del robo a casa-habitación el 90.6 por ciento.

El robo de vehículo con violencia también está subregistrado, aunque en menor medida que los demás delitos. Este delito tuvo una cifra negra de 37.9%.

“México Evalúa” consideró que, las acciones que se han emprendido durante lo que va de este gobierno han demostrado su ineficacia para disminuir la violencia en el país, la incidencia delictiva y la presencia de grupos de delincuencia organizada en el territorio nacional.

Además, el nivel de criminalidad en México es mucho mayor de lo que reflejan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como lo acreditan las encuestas de victimización.

En especial, destacan los subregistros de delitos de alto impacto, como feminicidios, secuestros y extorsiones.

“El subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, posiblemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva” precisó.

Se estima que el impacto económico de la violencia en México es de 4.7 billones de pesos. Esto equivale al 22.5% del Producto Interno Bruto (PIB) o 36,893 pesos por persona.

Según el Índice Global de Impunidad, México es uno de los países con los niveles más altos de impunidad, tanto en el grupo de 69 países analizados, como en la región latinoamericana.

En los últimos tres años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente, y se han reducido los fondos destinados a las policías locales.

Al hacer una evaluación de la incidencia delictiva durante el primer bimestre del año, en relación con el mismo periodo del 2021, Tamaulipas registró una disminución del 34 % de casos de homicidios dolosos.

Sin embargo, en relación al feminicidio el delito aumentó en un 300 por ciento. Es una de las 10 entidades que mostraron mayor crecimiento de esa conducta ilícita.

También tuvo una reducción del 33 por ciento del delito de robo a transeúnte.