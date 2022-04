Son tamaulipecos y son campeones internacionales de robótica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

La capacidad y la calidad de la educación tecnológica en Tamaulipas han vuelto a quedar demostradas gracias a la dedicación y constancia de un grupo de jóvenes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), al lograr nuevamente erigirse como campeones internacionales de robótica, en los Estados Unidos.

El equipo de robótica de la UTM sumó otro título a su historia al ganar el premio Campeón del Torneo en la final del “Romp in the Swamp 2021-2022, en contra el equipo de la Universidad de Tennessee, uno de los rivales más fuertes de la competencia, informó la institución tamaulipeca este lunes al regreso de los jóvenes campeones a Matamoros.

El equipo está conformado por Daniel Leonardo Cortés Saldívar, Daniel Moncayo Esquivel, Blanca Paola Rodríguez Bermúdez, Tanya Alejandra Cavazos Méndez, Cesia Alejandra Guzmán Domínguez, Jesús David Cuéllar Trejo y Erik Uriel Turrubiates Martínez.

El grupo de jóvenes campeones internacionales, con el apoyo de sus asesores, demostraron una vez más su liderazgo en los torneos de robótica, el cual es resultado “de su gran esfuerzo y pasión por destacar su alma mater, enalteciendo a su Universidad”, destacaron por su parte directivos de la UTM para El Diario MX al informar de este nuevo logro académico en materia de robótica.

Cabe mencionar que en el Torneo Internacional de Robótica Romp in The Swamp Worlds Scrimmage, que se celebró en días pasados en Gainesville, Florida, participaron en total 14 equipos de universidades de Florida, Dakota, Tennessee, Georgia, Carolina y Tamaulipas.

Asimismo, además de haber obtenido el premio Campeón del Torneo, los jóvenes tamaulipecos de la UTM también quedaron rankeados en la tercera posición en otra de las categorías, gracias a su brillante participación, que pone en alto la calidad de la educación tecnológica de esta entidad.