Tandeos de agua están funcionado de buena manera: Gattás

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez afirmó que el programa de tandeo que se dio a conocer la semana pasada se encuentra funcionando de acuerdo a lo previsto.

“Hasta ahorita funcionó bien, pudimos distribuir el agua en tiempo y forma como se acordó en la presentación que hicimos la semana pasada”.

Además, dijo, con 14 pipas se abastece a más de 50 colonias a las que no es posible dar el suministro a través de la red hidráulica.

“Hoy en la mañana supervisamos la salida de las pipas, tenemos 14 pipas que le dimos la salida en la mañana, fuimos a checar la logística, cómo se iba a armar la distribución en más de 50 colonias que vamos a estar llevando el agua por medio de pipas”.

Tras recalcar que “vamos bien en ese sentido”, Gattás Báez recalcó que el tandeo en el suministro de agua estará vigente hasta en tanto no pase la temporada de estiaje.

“Mientras pase el estiaje, ahorita están bajando los mantos acuíferos, todo mayo no vienen lluvias, esperemos que en junio se empiecen a presentar las lluvias y automáticamente empiecen a subir los mantos acuíferos”.

Gattás Báez recalcó que mientras sigamos en periodo de estiaje y hasta que lleguen las lluvias estará operando el tandeo y reparto de agua a través de pipas, y en caso de ser necesario se incorporarán más unidades para abastecer a la población.

“Vamos a ir aumentando las pipas que vamos a ir necesitando conforme vayan bajando más los mantos acuíferos”.