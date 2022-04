Amenaza hermano de Chris Rock a Will Smith

Aunque han pasado algunos días, esta vez quien reaccionó sobre lo sucedido fue Tony Rock, hermano de Chris, quien amenazó a Will

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ya han pasado algunos días, pero la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala de los premios Oscar, el pasado 27 de marzo sigue haciendo eco en el mundo del espectáculo y esta vez quien reaccionó sobre lo sucedido fue Tony Rock, hermano de Chris, quien amenazó a Will.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del medio The Shade Room (TSR) donde se puede ver una parte del show de stand-up realizado por Tony Rock, comediante y hermano de Chris, recordó lo sucedido el pasado viernes 1 de abril durante el inicio de su espectáculo.

Tony, en su presentación abrió su espectáculo advirtiendo a Will Smith: “Si crees que vas a subir a este escenario… ¡Estos no son los malditos Oscar! Y si subes a este escenario no estarás nominado a más que a estas malditas manos”.

Pero Tony Rock no terminó ahí, pues también aseguró: “Oh, vamos a explotar el resto del año. ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”, haciendo referencia a que los shows de él y su hermano se vieron beneficiados tras la agresión de Smith.

Después de los comentarios de Tony, su público respondía con aplausos y vítores. Sin embargo, el comediante señaló que no quería comenzar su show así, aunque continuó: ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra (sic) te miró de reojo?”, refiriéndose al gesto que Jada Pinkett hizo tras la broma de Chris segundos antes de que Smith subiera al escenario para golpear a Rock.

Aunque es un show de comedia, el vocabulario y lenguaje corporal de Tony Rock muestran una evidente molestia por el golpe que recibió su hermano, hecho del que ya se había pronunciado públicamente días atrás.

Durante la sesión de preguntas y respuestas en Twitter, Tony respondió con un contundente “no” a la pregunta de si aceptaba las disculpas que Will Smith dijo en un comunicado.

Con información de: noticieros.televisa.com