Carlos Trejo acepta pelear con Alfredo Adame bajo esta condición

Después de que de nueva cuenta Alfredo Adame se hiciera viral por pelear con el apoderado legal de Carlos Trejo, el cazafantasmas da la cara con respecto a la invitación que hizo el actor para que se lleve a cabo la pelea que está pactada desde el pasado 2019.

“El tracalero fuiste tú, el que no se presentó fuiste tú, vente, el que no se presentó en la pelea oficial fuiste tú, el payaso que no fue a la pelea fuiste tú, el que retó a Carlos fuiste tú y no fuiste”, dijo el abogado antes de que el actor intentara golpearlo y terminara en el suelo.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el actor, indicó que Trejo realizó demasiadas peticiones que consideró como “ridículas”; pues indicó que aparentemente Carlos esperaba recibir un pago de cerca de tres millones de pesos, así como subir al ring con botas con navajas y sombrero.

Para ponerle fin a la pelea que se hizo viral en los medio, ahora se da a conocer la postura de Carlos Trejo, quien se mostró abierto a pactar un encuentro deportivo con Alfredo Adame, pero bajo ciertas condiciones ahora mucho más específicas que reveló en entrevista.

Durante la conferencia de prensa Alfredo Adame mencionó que de aceptar la propuesta, está dispuesto a quitarle la orden de restricción a Trejo al menos quince días antes del encuentro; pues teme que sea capaz de herirlo, ya que indica que “sabe que son capaces de matar”.