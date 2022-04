Mujeres transgénero no deben participar en deporte femenino: Boris Johnson

El Primer Ministro señaló que no cree que hombres biológicos debieran competir en eventos femeninos

Hoy seis de abril de 2022, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dijo que las mujeres transgénero no deberían poder competir en el deporte femenino.

Señaló, en una visita a un hospital, que no cree que hombres biológicos debieran competir en eventos femeninos. Indicó que puede que sea una opinión controvertida, pero para él es lo sensato.

“También creo que las mujeres deberían tener espacios, ya sea en hospitales, cárceles o en vestuarios, dedicadas únicamente a mujeres. Si esto me pone en conflicto con alguien, tendremos que trabajar en ello. Esto no quiere decir que no apoye a la gente que quiera cambiar su género. Es vital que demos a esta gente el máximo amor y apoyo”, añadió el primer ministro.

Sus comentarios llegan después de que la ciclista transgénero Emily Bridges recibiera la negativa a participar en los campeonatos nacionales británicos este fin de semana, donde hubiera podido competir, entre otras estrellas, con la cinco veces campeona olímpica Laura Kenny.

La federación británica de ciclismo informó de que la UCI suspendió su participación porque estos campeonatos reparten puntos para el ranking internacional y que, para poder disputar la prueba, necesita el permiso para participar también en competiciones internacionales, algo que se encuentra en proceso.

Con información de: noticieros.televisa.com