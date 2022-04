Presentan Torneo de Barrios 2022

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alberto de la Garza

Con el firme objetivo de encontrar al mejor representativo de todo el estado, de manera oficial fue presentado el Torneo de Barrios Tamaulipas 2022 denominado “Por mi barrio, hablaré en la cancha”.

Equipos de diferentes sectores de Ciudad Victoria podrán estar participando en este certamen que se ha llevado a cabo durante los últimos 12 años y se podrán registrar para la etapa municipal que se celebrará del 2 al 8 de mayo a eliminación directa, donde el campeón avanzará de manera directa a la fase estatal.

El promotor deportivo Darío Vera fue el encargado de dar a conocer la información durante rueda de prensa donde estuvo presente además el Presidente de la Asociación de Futbol de Tamaulipas, José Mansur Guevara y el coordinador en Ciudad Victoria, Ramón Vargas.

“La ceremonia inaugural se realizará el dos de mayo en la cancha de la Villa de Tamatán, la cual será obligatoria para todos los equipos, cabe mencionar que podrán participar jugadores que participen por su barrio-colonia, para ello deberán mostrar documentación que lo acredite, ya sea INE, recibo del agua o luz; cada equipo podrá conformarse por un máximo de 20 jugadores y un mínimo de 11”, señaló.

Es importante mencionar que en el tema de los ex jugadores profesional, se dio a conocer que no habrá un límite por equipo, mientras no se encuentren activos actualmente, además de cumplir con los requisitos previamente establecidos.

En lo que a premiación se refiere, los campeones de la fase municipal recibirán su trofeo y su pase a la fase regional. El campeón del regional obtendrá un kit de uniformes, medallas y el traslado a la etapa estatal.

El campeón estatal de la edición 2022, recibirá un premio de 100 mil pesos y disputará un encuentro amistoso antes las ex estrellas del fútbol mexicano de primera división, que se estaría celebrando el próximo 29 de mayo en el Estadio “Marte R. Gómez”.

Para más información podrán solicitarla en los teléfonos 834 167 8755 con Ramón Vargas o al 834 307 8282 con Manuel Martínez, cerrando los registros el 29 de abril sin costo alguno, además de que no habrá costo por el arbitraje.