Sasha tomará acciones legales contra supuestos abusos de Luis de Llano

La artista Sasha Sokol respondió a un comunicado realizado por el productor Luis de Llano, quién alegó que la relación que sostuvo con Sasha Sokol fue “transparente”.

Luis de Llano fue acusado por la cantante de abuso y haber mantenido una relación ilegal cuando ella tenía 16 años.

La cantante advirtió que el caso llegaría hasta las instancias legales.

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí”, contó.

Sasha advirtió que a pesar de que la sacaron del grupo Timbiriche, y fue enviada a un internado al extranjero, el productor siguió llamándola y tenía encuentros con ella a “espaldas de mis padres”.

“¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen”, manifestó.

Indicó que durante la relación ella fue víctima de “grooming”, “me hizo sentir la niña más especial del mundo”.

“Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. En cuarenta años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas, obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes”, expresó.

La artista insistió que no compartió la verdad con la intención de “lapidar a Luis”.

