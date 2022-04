Marcelo Flores será llamado otra vez a la Selección Mexicana para amistoso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las actuaciones de Marcelo Flores con los equipos juveniles del Arsenal de Inglaterra y con la Selección Mexicana Sub-20 no han pasado desapercibidas por Gerardo ‘Tata’ Martino, quien lo tiene en mente para que integre la lista de jugadores que disputará el partido amistoso con la Selección Mayor ante Guatemala el próximo 27 de abril en la ciudad de Orlando, Florida.

La dirección de Selecciones Nacionales ya está trabajando con la directiva de los Gunners para que presten al jugador mexicano y no tenga problemas de viajar a Estados Unidos, tomando en cuenta que no es una Fecha FIFA y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

La idea del seleccionador de México con Flores es seguirlo observándolo para que tenga como prioridad vestir la camiseta de la Selección Mexicana en un futuro, pues también Canadá lo tiene en la mira, ya que allá nació cuando sus padres vivían en aquel país.

El Chelo, con 18 años de edad, ya debutó con el Tri Mayor en un juego amistoso en diciembre de 2021, cuando entró de cambio para jugar los últimos siete minutos contra Chile, en la ciudad de Austin, un duelo que tampoco fue en Fecha FIFA.

Información de: mediotiempo.com