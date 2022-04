Tamaulipas, 48 horas sin decesos por covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Este jueves Tamaulipas rebasó los 147 mil contagios acumulados de covid-19 a lo largo de la pandemia, sin embargo por segundo día consecutivo la cifra mortal se mantuvo estacionada al no reportarse fallecimientos asociados con esa enfermedad.

La Secretaría de Salud estatal (SST) dio a conocer en su informe sobre el estado de la pandemia, que se agregaron 164 casos nuevos, con los que el acumulado se ubicó en 147 mil 83 contagios.

En lo que se refiere a la cifra de pacientes recuperados, la dependencia da a conocer que suman 137 mil 939, en tanto que lo fallecimientos se mantienen en siete mil 822.

Los municipios que registraron un repunte en los casos este jueves, fueron Reynosa con 78, Nuevo Laredo con 40 y El Mante con 21. Por su parte Victoria reportó do contagios.

La SST aseguró que el fortalecimiento de las medidas emitidas por el Gobierno de Tamaulipas, el avance del Plan Estatal de Vacunación y la sensibilización social, han sido determinantes para reducir el impacto de la cuarta ola de contagios.

Sin embargo pidió no bajar la guardia por la cercanía del periodo vacacional de Semana Mayor 2022, asimismo proteger a los más vulnerables, completar el esquema de vacunación.

Finalmente exhortó a evitar salidas no esenciales, utilizar cubrebocas en los espacios cerrados, lavarse las manos frecuentemente y mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas, para cortar la cadena de transmisión del virus.