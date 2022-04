Alianza Va por Tamaulipas no participará en la revocación

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Voceros de la coalición “Va por Tamaulipas” integrada por el PAN, PRI y PRD se manifestaron en contra de la Revocación de Mandato promovida por el Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador.

Al emitir un posicionamiento conjunto, brindaron su apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y reprobaron el gasto de alrededor de mil 700 millones de pesos para llevar a cabo dicho ejercicio de Revocación, al cual calificaron como una trampa que lo único que demuestra son los intereses de la Cuarta Transformación para perpetuarse en el poder.

“Somos aspiracionistas y estaremos en cada rincón de Tamaulipas que le robe aparte de todo lo que nos ha robado le robe el futuro a nuestros hijos , refirió Luis Enrique Arreola Vidal, del Partido Revolucionario Institucional.

Por su parte la secretaria General del CDE del PRI, Mayra Ojeda Chávez dijo; “los partidos integrantes de la coalición nos manifestamos en contra de este acto como un tema electoral por parte del Gobierno federal así como el uso discrecional de los recursos públicos del gobierno federal para echarle un “puche” al candidato que no levanta”.

“No queremos que entre una transformación de cuarta, poco menos de mil 700 millones de pesos, estamos hartos del uso discrecional de los recursos públicos por parte del Gobierno federal”, agregó.

La ex candidata a a la presidencia municipal en Nuevo Laredo Cristabell Zamora Cabrera con más de 27 años de militancia en el PRI, destacó que los priistas “de a de veras” consideran que hay una agenda nacional superior “en el caso particular la revocación de mandato es un ejercicio tramposo, es una trampa porque está fabricada por quienes les interesa jugar, demostrar un resultado anticipado, el llamado es a la no participación en este pseudoejercicio que no se ajusta a la agenda nacional”.

Señaló que en la agenda nacional hay prioridades, ya que podían haber sido destinados los alrededor de mil 700 millones de pesos que costó la consulta a lo que la gente le interesa.

“La agenda debe redireccionarse, hay una gran agenda tamaulipeca real que ofrece soluciones, aquí la gente es de trabajo y aquí la gente quiere resultados”, recalcó.

Al hacer uso de la voz, la diputada local del PRI Alejandra Cárdenas Castillejos mencionó; “es claro que se ha violado la veda electoral desde los más altos niveles del Gobierno federal”.

“No está claro de dónde salieron los recursos para dar publicidad a la revocación de mandato”.

Carlos Cabrera Bermúdez, regidor del Partido Acción Nacional señaló; “que nos demos cuenta que lo que está en juego son los avances frente a una transformación de cuarta que nos quiere regresar 70 años en el tiempo”.

“La transformación de cuarta nos está metiendo en un hoyo, quisiera dejar claro que esta revocación va enfocada a la rafiticación de los intereses de quedarse en el poder”

Por último, reiteró; “desde el Partido Acción Nacional no podemos permitir esta constante violación al Estado de Derecho”.

“No lo podemos permitir, el llamado es a no salir a votar, estamos viendo como el presidente a través de estas consultas ha causado grandes daños a la Nación”.

Dijo que este tipo de ejercicios solamente dañan a la democracia y a las instituciones.

Cabe señalar que en el encuentro también tomó parte la regidora y consejera de Acción Nacional Isis Cantú Manzano y el presidente estatal del PRD David Valenzuela Barrios.