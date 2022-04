Pide Samuel García no llenar las albercas ni darse dobles baños

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

MONTERREY, NL, abril 7 (Agencias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado de ayuda a los regiomontanos para mitigar la sequía que se ha registrado, y enfatizó que los trabajos que ha realizado el gobierno para recuperar los pozos de agua no servirán de nada si no se cuida desde los hogares; habló también de la colaboración con el Gobierno federal para darle salida al problema de escasez de agua.

“Es muy importante decirle a la gente que ahí vienen los calorones; ahí viene Semana Santa. Se los digo con toda sinceridad: de nada van a servir tantos viajes y tantas inversiones. Toda esta recuperación de pozos privados a gobierno, no van a servir de nada si no cuidamos el consumo. De nada va a servir todo este esfuerzo e inversión si no cuidamos el consumo”, advirtió.

“Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos, de hazlo, ahorra. Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados. Ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños. Ni llenando albercas”, agregó el Gobernador.

Esta misma semana, el mandatario estuvo en el ojo del huracán por la propuesta de ley para sancionar a quien insulte al gobernador o lo desobedezca, situación que Samuel García aclaró, retractándose de la iniciativa.

“Estamos realmente esperanzados a que llegue la lluvia. Y se los digo: es la única solución que tenemos de corto plazo. La lluvia. Es imposible física, jurídica y financieramente hacer un acueducto o una presa en dos meses. Es imposible”, dijo.