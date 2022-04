Arturo Diez se reúne con habitantes de Llera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Llera, Tamaulipas.- Llera quiere comenzar de cero con Arturo Díez Gutiérrez, porque, solo él garantiza un mejor futuro para los niños y jóvenes, al ser una persona comprometido con la sociedad, afirmaron habitantes de diversos sectores de este municipio.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Díez Gutiérrez, encabezó una reunión con diversos grupos de habitantes, donde se comprometió a impulsar acciones de gobierno que garanticen tanto la educación, equipo tecnológico y posteriormente fuentes de trabajo para los jóvenes egresados.

“En nuestro gobierno vamos a erradicar el trabajo infantil, porque el lugar de los niños está en las aulas aprendiendo, en los parques jugando; no en la chamba buscando el sustento, esa es tarea de los adultos”, destacó.

Agregó: “Cuando sea gobernador no se va a quedar ni un solo niño sin becas, ni fuera de las aulas, porque vamos a tener a todos estudiando. Si no tienen recursos para ir a la escuela el gobierno del estado les dará becas y ninguno se me quedé sin estudio”.

Dijo que ya viene un nuevo Tamaulipas, uno que habrá de comenzar de cero, pero con mucho ánimo de sacar al estado adelante y atender las necesidades de la gente.

En un dialogo abierto con los habitantes de Llera, el candidato de Movimiento Ciudadano, Díez Gutiérrez, también escucho las principales necesidades de la gente, quienes manifestaron la falta de oportunidades de empleo, educación y desarrollo económico que se sufre en esta región del estado.

Añadió que otra de sus propuestas es llevar internet gratuito a todas las plazas de las principales poblaciones, para que todos los niños y jóvenes puedan acceder a esta tecnología y puedan hacer sus tareas sin necesidad de pagar.

“Vamos a impulsar también el deporte y la cultura para que los niños puedan desarrollar este tipo de actividades recreativas y mejorar su calidad de vida”, indicó.