Tamaulipas en la encrucijada

Pérez Ávila

Al margen del asunto de hoy, puntualizo, con evidencia, la orfandad lingüistica padecida por las y los políticos, en todos los niveles. En la televisión, advierte Claudia 1a., soberana de la Ciudad de México, que “los elementos de tránsito podrán infraccionar”. ¡Rechanfle! Esa disposición autoriza al agente vial de la capital a ser un violador de la ley, un transgresor. Desde donde estoy, le solicito a quien posea los medios para ser leído, o escuchado, por la insigne soberana, haga de su conocimiento que, como verbo, no existe el vocablo. Es adjetivo y sustantivo. Infractor es quien comete una falta, viola la ley, la transgrede. Y, ya no digo más.

Si los tres son fabulosos, entonces, estamos en un serio brete los tamaulipecos, colocados en una situación neurálgica, de tal índole, que le pararían los pelos de punta a King Kong.

Hasta Arturo, el del Diez en su apellido, se nos presenta en pose de Kalimán, enfrentando al médico, investido de Superman; y al arácnido, dotado de poderes de una araña radioactiva escapada de Chernóbil, antes de que se aparecieran los rusos de Putin.

A los tres les hago saber: El encanto es algo nebuloso. Lo crea la voz, la movilidad, la actitud, sobre todo, la presencia. Ninguno de los tres posee esos triunfales atributos. ¿Entonces?

Tamaulipas requiere de los cambios indispensables a que obligan la situación, el momento, la transición, para no estancarse, para no languidecer. Si la circunstancia actual demanda un médico, como lo aconseja el líder electricista de Nuevo Laredo, Daniel Peña Treviño, o requiere de alguien, con cojones, para enfrentar la fiera de la violencia, de frente, será el pueblo elector quien decida, no las casas dedicadas a encuestar, ni los articulistas pergueñando sus orientaciones, siempre a tono su tendencia conceptual, con el aspirante de sus acuerdos, de sus entendimientos, de sus intereses monetarios.

Si para ser bien visto, por cualquiera de los tres candidatos, o ya en un alarde ridículo, hasta por los tres, es necesario aplaudirles hasta sus lapsus pendejus, yo me abstengo.

Desde siempre, he manejado mis apuntes, mi apreciación, el punto de vista que me dicta un acto, o un discurso, con RESPETO a la inteligencia del lector, con RESPONSABILIDAD, inherente a mi trayectoria, y con RECTITUD, para merecer la aprobación de fiscales y jueces, de ninguna forma voy a cambiar, en el tramo temporal.

Hasta ahora, los exhortos de Américo, César, y el alfil del ajedrez electoral, Arturo, son ecos de lejanos y recientes espoleos o, para decirlo con palabras del filósofo del crucero: Polvo de viejos lodos.

REVOCACIÓN: RATIFICACIÓN.

En todos los gobiernos republicanos, es el pueblo quien decide o, al menos, así lo dictamina su Constitución.

El ejercicio democrático dominical, al cual ha convocado el señor Presidente, es inédito, inusual, insólito. Se trata del primer caso, en todo el mundo, donde no es el pueblo, es el Jefe de Estado quien demanda se haga saber, si quieren que siga mandando o, que se vaya a “la chingada”, nombrecito del rancho de la familia de López Obrador.

No soy oráculo, pero me gusta correr riesgos, como a usted le consta.

Auguro que la votación favorecerá, al austero inquilino del Palacio Nacional, pero…..

Pero dudo que se registre el porcentaje requerido por el código electoral: Si vota menos del 40 por ciento, la elección carecerá de legitimidad. Si se anula, López Obrador culpará del fiasco a don Lorenzo Córdova y sus adláteres. ¡Escríbalo!