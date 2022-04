Deja consulta tres detenidos por presunta compra de votos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

Aunque se detuvo a tres personas, incurriendo presuntamente en la compra de votos en Tampico, la consulta para la revocación de mandato en Tamaulipas transcurrió sin incidentes de violencia o enfrentamientos entre participantes, destacó Sergio Iván Ruiz Castellot.

El presidente del INE, dijo que si bien se registraron 60 incidentes en 18 municipios, entre estos ausentismo de funcionarios de casilla y personas a las que no se les permitió emitir su opinión por no aparecer en el listado nominal de electores, no afectaron el desarrollo de la jornada.

Aseguró que aun cuando el Instituto se preparó para recibir a los poco más de dos millones 700 mil ciudadanos que integran el listado nominal de electores, hubo mesas receptoras que registraron mucha afluencia de votantes y otras con menor asistencia.

Y si bien hubo grupos de personas que fueron trasladadas en vehículos particulares hasta donde se encontraban las casillas, consideró que las denuncias por quienes se sientan afectados, deben presentarse ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

En ninguno de los Consejos distritales se recibió queja o denuncia, citó.