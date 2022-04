INE suspende votación de Revocación de Mandato en 10 casillas por violencia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la votación con motivo de la Revocación de Mandato, de manera definitiva, en 10 casillas.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, detalló que la suspensión se debió a conatos de violencia y amenazas.

En este sentido, dijo que el INE debe salvaguardar la integridad y seguridad de su personal así como de la ciudadanía.

Ocho de las casillas se encontraban en Texcoco, Estado de México y dos más en Pátzcuaro, Michoacán.

Sin embargo, los votos emitidos antes de la suspensión serán contabilizados.

Al corte de las 11:30 h el INE reporta 57 mil 423 casillas instaladas, lo que representa 99.96 por ciento del total.

Córdova Vianello añadió que tan solo una casilla no fue instalada, en Veracruz, porque el presidente de la mesa no se presentó a la misma y en su domicilio no se quiso entregar el material electoral, lo que ya dio pie a la denuncia correspondiente.

Con problemas en tan solo 11 casillas el consejero presidente aseguró que el INE seguirá vigilante del cumplimiento de las leyes electorales.

“Esta jornada es ya hoy una jornada definitivamente exitosa”, aseguró.

Córdova Vianello agradeció el respaldo al INE por la organización y realización de la Revocación de Mandato, al haber tan solo incidencias menores.

Con información de: lopezdoriga.com