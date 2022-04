“Borrón y cuenta nueva” para usuarios de Comapa: César Verástegui

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- En esta Capital el tema de la Comapa y el agua se ha convertido en un grave problema social y es necesario aplicar un programa de “borrón y cuenta nueva”, en donde los usuarios paguen únicamente el recibo del consumo mensual dejando atrás adeudos acumulados para que puedan estar al corriente en sus pagos, señaló el candidato a la gubernatura del estado por la alianza “Va por Tamaulipas” César Augusto Verástegui Ostos.

“Aquí lo que yo considero que habría que hacer es borrón y cuenta nueva porque no te pagan lo que deben de hace un año o dos años pero tampoco te pagan el mes corriente, yo prefiero que el cien por ciento pague el mes corriente y buscar alternativas de inversión”.

El candidato a la gubernatura por la alianza integrada por los partidos PAN, PRI y PRD recalcó que además se requiere gestionar opciones de financiamiento para diversos programas y mejorar la infraestructura de los organismos operadores del agua.

“Está la Comisión Nacional del Agua que tiene un programa que se llama Apazu, Agua Potable y Alcantarillado en Zona Urbana, y Prossapys (Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales).

Dijo que a través de Prossapys hay una estructura financiera del 50-30-20; “o podemos hacer 50 el Gobierno federal y 50 el Municipio, Estado y la Comapa, o si hay algo de industria o maquila que todos participen, yo creo que todos tenemos una obligación con el pueblo y hay que responderle al pueblo”.

Verástegui Ostos enfatizó, “tengo una concepción muy clara de cada una de las regiones del estado, de lo que es la zona conurbada, de lo que es la región agrícola de Ciudad Mante, temporal y de riego, lo que es la Capital del Estado, lo que es la frontera, Matamoros, Reynosa, la frontera chica y Nuevo Laredo en todos los sentidos”.

En una improvisada rueda de prensa rendida al término de un acto proselitista que llevó a cabo en la colonia Azteca de esta Ciudad Capital, Verástegui Ostos hizo mención que fue dos veces alcalde de su natal Xicoténcatl, por lo que, dijo, conoce la problemática social.

“De alguna manera se y conozco los temas que le aquejan a cada lugar, aquí hay un problema social muy fuerte que es el tema del agua”.

Para concluir, agregó; “como ha habido recurrentemente falta de agua la gente se queja de que no le sale agua, que sale aire, y ese aire el medidor lo contabiliza y obviamente la gente entra en una etapa del no pago y no paga no porque no quieran sino porque no han tenido un servicio”.