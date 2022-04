Luisito Comunica ‘explota’ contra aerolínea que perdió su equipaje

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Luisito Comunica expresó su molestia en redes sociales luego de que la aerolínea en la que viajaba junto con su mamá y su novia, perdiera su equipaje. El influencer mencionó, en sus historias de Instagram, que habían llegado a Canadá por lo que el hecho de que hayan extraviado sus cosas, era algo muy serio, pues ahí llevaban varias chamarras para protegerse del frío.

“Pues bueno, con la novedad de que los imbéciles de la aerolínea perdieron nuestro equipaje. Son las 2 de la mañana, no es como que haya tiendas abiertas. Estamos con las bolas sudadas, vaya, una situación incómoda. Huelo mal, no tengo jabón con cuál bañarme, no tengo ropa. Hace frío, estamos a 0 grados y traemos esto nada más. Ese es un problemón”, señaló el youtuber.

En otra InstaStorie, el influencer, ya un poco más calmado, dio como consejo a sus seguidores que no confiaran en las aerolíneas.

“Moraleja: no confíen en las aerolíneas. No confíen en nadie. Me hicieron levantar un reporte, a ver si sirve de algo, ya vemos, a ver si alguien no se la roba”, comentó.

Aunque parecía una situación un tanto estresante, el influencer agregó que, por fortuna, su madre no documentó el equipaje, por lo que llevaba consigo algunos abrigos con los que pudieron cubrirse un poco del frío.

“Por suerte mi madre no documentó, entonces nos está prestando suéteres”, dijo.

Finalmente, Luisito Comunica que levantó un reporte para recuperar sus maletas, sin embargo, la aerolínea dejó en claro que podrían tardar hasta una semana en regresarle su equipaje.

“Levantamos un reporte, pero nos dicen que puede tardar hasta una semana para que nos manden nuestra maleta. En una semana ya nos fuimos. Entonces no sabemos que proceda, vamos a tener que comprar mucha ropa para todos los días que vamos a estar aquí. Si nos entra la duda de toda la ropa que comprar. ¿Alguien nos compensa, la aerolínea lo paga? En esta cuestión hace frío, necesitamos chamarras. Las chamarras son costosas”, concluyó.