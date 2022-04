‘Nunca quise casarme con él’; Jada Pinkett a Will Smith

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después del escándalo en los Premios Oscar por el golpe de Will Smith a Chris Rock al burlarse del aspecto físico de la esposa del actor, es la misma Jada Pinkett Smith quien parece no dejar en paz a su marido.

Recientemente afirmó que “no necesitaba de su esposo para ser protegida” e incluso aseveró que Will Smith “exageró en su reacción” al golpear al comediante, quien hizo un comentario burlón de la señora por su corte a rape dado que sufre de alopecia, que es la pérdida anormal del cabello.

Jada Pinkett Smith declaró que nunca quiso casarse con Will Smith, esto dicho por la actriz en un programa llamado Red Table Talk en el año 2018, un video viralizado en redes sociales a propósito de los escándalos recientes.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada. Honestamente solo me casé con él porque mi madre estaba llorando al yo estar embarazada y sin un esposo”, declaró la actriz en dicho show.

“Ella (su madre) lloraba y yo lloraba porque no quería una boda, no quería un matrimonio y me obligaron a hacerlo”, dijo.

Con esta nueva declaración polémica contra Will Smith por parte de su mujer, cientos de comentarios en las redes han expuesto al Príncipe del Rap como un hombre “humillado” por su esposa.

Con información de: mediotiempo.com