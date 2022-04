Criticando a ‘Morbius’

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Tenemos a un nuevo “Hombre Murciélago” cuidando de la ciudad de Nueva York, “Morbius” es la historia de origen del vampiro que es enemigo de “Spider-Man”. La película nos cuenta la historia de Michael Morbius (Jared Leto), un renombrado científico con una enfermedad rara en la sangre, quien busca por todos los medios curarse a sí mismo y a otras personas que padecen un mal parecido.

En un experimento se inyecta un tratamiento derivado de los murciélagos, lo que le sana temporalmente, le otorga fuerza sobrehumana y ganas insaciables de beber sangre. Su amigo de la infancia, Milo (Matt Smith) se suma a esta aventura, él también sufre una afección similar a la de Michael, pronto descubre los beneficios del suero y se convierte en un asesino insaciable. Así es como se desarrolla el filme con el enfrentamiento de dos vampiros. El antihéroe protagoniza el tercer filme de lo que Sony ha denominado “Spider-Man Universe”, un grupo de películas protagonizadas por los villanos de este personaje.

Jared Leto nos ha ofrecido siempre actuaciones memorables. La presencia de Matt Smith le da un toque del buen amigo de la infancia, que se transforma en el principal enemigo. La participación de Adria Arjona, como Martine, tiene una actuación bastante aceptable; las dos escenas poscréditos de la película “Morbius” te van a dejar con la boca abierta, no te las vamos a arruinar, para que las disfrutes, analices y luego las compartas. La crítica ya ha dado su veredicto, pero te invito a que la juzgues tú mismo.

Lo que sí te adelanto es que para nada es aburrida, es una cinta bastante entretenida y llena de muchos elementos visuales. Y es que prácticamente la totalidad de la crítica, en especial la norteamericana, se apresuró a vapulear a “Morbius”, incluso calificándola como la peor película de Marvel. ¿Acaso es buena? No, está muy lejos de eso, es indudablemente mediocre, pero la energía destinada a destrozarla es un poquito exagerada. De hecho, la primera parte de “Venom” es bastante peor y esta nueva entrega del universo de antihéroes de Marvel que lleva adelante Sony confirma que su piso está muy cerca del techo.

El filme del limitado Daniel Espinosa -que luego de la interesante “Protegiendo al enemigo” no metió ni una buena- presenta a Michael Morbius (Jared Leto), un brillante médico (que hasta se da el lujo de rechazar el Premio Nobel) que sufre un raro trastorno sanguíneo y que, para encontrar una cura, decide experimentar con sangre de murciélago. Sin embargo, lo que al principio parece un éxito sublime, que incluso le da poderes sobrehumanos, termina siendo una maldición, ya que se convierte en una especie de vampiro sediento de sangre.

Si esa historia sobre un ser brillante que se encuentra frente al dilema moral de cómo lidiar con las repercusiones de su propia invención ya se contó miles de veces, “Morbius” tiene poco para aportar y la sensación de que nada de lo que vemos es mínimamente original domina toda la narración. El problema de la película no está tanto en la convicción con que aborda su conflicto, sino en las herramientas y formas que despliega. Empezando por el componente humano, ninguno de los personajes posee consistencia suficiente para generar empatía: Morbius es interpretado por Leto en piloto automático.

El protagonista tiene su inteligencia, su ética entre heroica y maldita, su interés romántico (Adria Arjona), su mentor (Jared Harris) y un amigo destinado a convertirse en antagonista (Matt Smith), pero todos ellos deben explicar qué les pasa, qué piensan, cuáles son sus propósitos. Y eso afecta a otros elementos de la trama: la puesta en escena no encuentra un rango de equilibrio estético y debe recurrir a cada momento a la cámara lenta, lo que resta fisicidad y anula todo vínculo con la corporalidad que insinuaba el relato. Del mismo modo, la construcción y lo emocional nunca confluyen para involucrar al espectador en la experiencia que supuestamente propone el filme.

Después de muchos retrasos, Sony Pictures y Marvel Studios finalmente estrenan la película que nadie pidió: “Morbius”. Pero ¿quién es este vampiro que interpreta Jared Leto? Obviamente nos remitimos a los cómics en la editorial de Marvel, específicamente el de The Amazing Spider-Man #101 del año de 1971, y éste fue el primero en el que el legendario Stan Lee ya no escribió. Así que se podría decir que “Morbius” fue el primer antagonista “nuevo” de Spider-Man sin que alguno de sus creadores haya participado.

Mi 7.5 de calificación a esta película con otro spin-off de Spider-Man que, aunque está lejos de ser como muchos aseveran la peor película coproducida por las compañas fílmicas de Sony Pictures y Marvel Studios, este filme protagonizado por Jared Leto tiene demasiadas fallas, todas demasiadas evidentes. En “Morbius” hay una historia que involucra diversos temas y subtramas: el aprendizaje doloroso, el recorrido del protagonista lindante con lo trágico, una hermandad quebrada, un romance maldito, un thriller que coquetea con el horror corporal, un análisis de lo heroico y lo villanesco.

Y, a la vez, no hay nada, o a lo sumo un conjunto de superficies genéricas que no terminan de aparecer en la dimensión adecuada. Por más que los personajes se muevan de un lado a otro, no hay movimiento ni dinamismo en el filme, no hay una sensación patente de evolución o cambio, lo cual se retroalimenta con la constante enunciación y explicación de todo lo que pasa. Espinosa, por más que le pone ganas, no consigue encontrarle la vuelta al relato y superar la sensación constante de repetición, de que todo ya se vio antes y desarrollado con mayor potencia.

Por eso también todo se siente como otro capítulo obligado de una franquicia que no se decide a despegar. Quizás el gran inconveniente no esté tanto en la película individual que es “Morbius”, sino en ese universo que integra, que se supone que está cimentado en un conjunto de antihéroes, pero que todavía no parece tener claro qué es un antihéroe. Si bien Sony viene insinuando que puede zambullirse en la noción del poder como una maldición, no termina todavía de aprovechar por completo a los villanos de Marvel y por eso queda muy dependiente de lo que pueda llegar a aportar el choque de estos personajes con Spider-Man.