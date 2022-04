Denuncia usuaria victorense a sospechoso chofer de Uber… se hace viral

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Por Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una joven victorense lanzó una alerta a sus contactos de Facebook sobre lo que podría ser una amenaza real a través de la aplicación de taxis ejecutivos Uber, la cual además de causarle temor de poner en riesgo su integridad llamó su atención al no poder reportarla en la misma plataforma digital.

Asimismo, lo que también da pie a este medio para dar a conocer a la opinión pública y a las autoridades correspondientes este caso es que al menos un usuario más de esta red social afirmó haber vivido una experiencia similar en esta aplicación, con el mismo supuesto chofer de Uber; la narración de Cecilia Rangel es la siguiente:

“Hoy sábado me disponía a salir de casa de mi mejor amiga, me llevarían a mi casa sus papás, pero como yo tenía hora de llegada decidí adelantarme y tomar un Didi/Uber, decidí pedir un UBER, que realmente solo uso Uber Eats, el de viajes no lo uso porque había oído que no era tan seguro y pues hoy lo comprobé”.

“Tomó mi viaje un tal ‘FLORENTINO’, chequé placas, qué carro era y foto del chofer y para mí sorpresa era un ‘adulto mayor’, pero realmente MUY, MUY mayor; desde que vi su perfil se me hizo muy extraño que una persona de su edad anduviera de chofer, pero pues estaba muy cerca de donde estaba yo, veo que el carro se desvía de la ruta y se va rumbo al Complejo y ahí se quedó estacionado bastante rato, la verdad, porque solo estaba a 3-4 minutos de dónde yo…”, continúa el mensaje.

“Se queda estacionado ahí y pues ya después de mucho comienza a ir a donde yo estaba y me pregunta ¿Cuántas personas vienen? Neta que fue la segunda (signos de alerta) Pero le contesté que “1”, solo iba yo, y ya, continuó hacia mí…”.

“Llega al domicilio y es un Beat con vidrios completamente polarizados que no se veía ni la sombra, si alguien venía adentro, me despido de mi amix y me acerco al carro y al querer subirme en la parte de ATRÁS, y pues atrás del chofer baja su vidrio y noto QUE NO ERA LA MISMA PERSONA DE EL PERFIL, era un señor de unos 40 años y me dijo: ‘¿Te puedes venir acá adelante conmigo?’”, continúa el mensaje de Cecilia mostrando en su texto que nada era lo normal en un viaje de los que ofrecen Uber o DiDi, de ahí su alerta y preocupación de compartirlo.

“Al decirme eso solo le contesté ‘permíteme’. Me regresé a la puerta de la casa de mi amiga, ella seguía ahí y le dije lo que el chofer me dice y me dio miedo subirme. En eso, me dice: Te pregunté cuántas personas son porque iremos a dejar a unas personas al 19 tal, y ya de ahí TE LLEVO A TI. Nunca abrí la puerta trasera así que no supe si ya iban personas en el carro”.

“Sentí mucho miedo y él me dijo que si mejor cancelaba el viaje y le dije que sí y rápidamente se fue. Quise reportarlo pero al entrar a ‘Mis Viajes’ no había rastros de él, había otros viajes cancelados pero el de él NO. Esto fue como a las 12:30. Ahorita que están desapareciendo muchas mujeres es cuando más debemos estar alerta, hoy quizá pude ser yo”, termina la narración de esta joven que evidentemente preocupada compartió su experiencia.

Como se mencionó al inicio de la presente nota, la autora del mensaje afirmó en los comentarios que mediante un mensaje privado que una chica le aseguró que le sucedió lo mismo, con el mismo auto, el mismo nombre de chofer, solo diferentes placas y foto de perfil.

Cabe mencionar que al momento de redactar la presente nota este mensaje contaba con cuatro mil 284 reacciones en la red social y fue publicado originalmente hace dos días.

El Diario de Victoria hace eco de la denuncia en Facebook para conocimiento de las autoridades competentes, así como para la aplicación Uber, pero sobre todo para que las usuarias de esta plataforma de servicio de taxi tomen sus precauciones.