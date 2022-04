‘Excelsa’ cambió su vida

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (Agencias)

La comediante Bárbara Torres se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la serie “La Familia P. Luche”, y es que su personaje de “Excelsa” logró ganarse el cariño de miles gracias a su rebeldía y personalidad.

No cabe duda que la fama de la floja sirvienta de la familia protagonista se debe a la interpretación que hizo la comediante argentina, razón por la que fue muy bien recibida por los televidentes mexicanos. Pero ¿cómo surgió este personaje?

Torres expresó que al terminar la carrera de actuación hizo la carrera de Pedagogía y dirección y “estaba trabajando en el canal TC, que es el canal estatal (de Argentina). Luego estaba trabajando en una obra y en ese inter de la obra una amiga me dice: ¿Por qué no te vas a hacer comerciales a México?”.

La actriz aceptó la propuesta y llegó a México con muy poco dinero: “Llego y mi hermana me decía: Te contrato a un hotel y yo de: No, me voy a un hostal. Nunca había ido a un hostal, que está padre cuando eres chavo, pero de repente te ponen a dormir en una habitación con seis”, reveló en una entrevista reciente.

Tras varios meses de estancia difícil le llegó la oferta del casting para el nuevo programa de Derbez. Ella sacó de su catálogo a “Esmeraldita”, que prácticamente era un prototipo de “Excelsa”, aunque fue modificado por Derbez y los productores para entregarlo al público mexicano.

“Empecé a hacer comerciales y de ahí me mandaron a hacer un casting para lo de Eugenio, que no lo conocía, y me dice que haga un personaje; en mi maleta traía puros personajes, muy poca ropa mía: a una enfermera, a una jefa de seguridad alemana… Eso yo lo hacía en Argentina animando fiestas”, reveló.