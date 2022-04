Incendio en sierra de Santiago en NL está fuera de control

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Nuevamente se encuentra fuera de control el incendio en el municipio de Santiago, Nuevo León, así lo informó Protección Civil estatal. Este siniestro está desde el 24 de marzo en la entidad.

“El incendio se encuentra fuera de control”, confirmó la corporación alrededor de las 22:40 a través de sus redes sociales oficiales.

Alertó a la población sobre el protocolo de seguridad para el desalojo de los habitantes de las comunidades La Nogalera, Covadonga y Cola de Caballo, luego de que el fuego avanzara hacia Puerto Genovevo.

“Durante esta noche el incidente avanzó hacia Puerto Genovevo continuando con rachas de 30 kilómetros por hora.

Dijo que la situación pone en alerta a la población por posible evacuación por protocolo de seguridad de las comunidades de La Nogalera, Covadonga y Cola de Caballo.

David de la Peña, alcalde de Santiago, confirmó que la situación era complicada en Puerto Genovevo, debido a la altura que alcanzaron las llamas.

“Las rachas de vientos que se están presentando aquí en el Puerto Genovevo son parte de una situación complicada. Está todo el personal de Protección Civil, de la Guardia Nacional y Conafor, hay personal trabajando en estos momentos, sin embargo, se están presentando fuertes rachas de viento aquí y hacen que este incendio pase por la carpeta asfáltica y se cruce camino hacia esta montaña en Puerto Genovevo”, dijo a través de una transmisión en vivo en Facebook.

Mencionó que personal de diversas corporaciones está trabajando en la zona, supervisados por el director de Protección Civil estatal, Érik Cavazos. “Aquí hay personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santiago, personal de la Sedena, Bomberos Guadalupe, Bomberos Nuevo León y ya alcanzamos a ver las fuertes rachas de viento que se están presentando en estos momentos.

“Es importante saber la situación que estamos viviendo y la situación de los fuertes vientos que se presentan aquí en la comunidad de Puerto Genovevo. Se está trabajando para sofocar esta situación, sin embargo, se vuelve algo complicada para todos los combatientes.

“Hay muchísimo personal en estos momentos y se está trabajando para que no se pierda ninguna cabaña, ninguna vivienda y que no se afecte la integridad física de ninguna persona”.

La Conafor informó ayer que 4 mil hectáreas han sido afectadas por el fuego, con lo que se mantiene como la entidad con el incendio forestal activo con mayor afectación, con 26.37 por ciento de los daños causados actualmente en todo el país.

En la zona serrana de Santiago trabajan 349 combatientes de diversas corporaciones, entre ellas la Conafor, el Ejército, la Guardia Nacional, así como Protección Civil estatal y de diversos municipios, sin dejar de lado la colaboración de las brigadas de las comunidades cercanas.

Por las ráfagas de viento que se registraron ayer, se tiene solo el control de 85 por ciento del incendio y una liquidación del 80 por ciento, de acuerdo con datos de la Conafor.

El avión cisterna TNKR912 realizó el pasado viernes dos últimos sobrevuelos en la zona, justo antes de partir con rumbo a Roswell, Nuevo México, sede de la empresa 10Tanker.

El municipio de Santiago reiteró ayer que está prohibido encender fuego con fines recreativos, así como el incendiar la basura.

“En Santiago queda prohibido el uso de fuego con fines recreativos, de quema de basura y fogatas. No hemos aprendido la lección, nuestra sierra no tolerará un incendio más”.

No obstante a que siete aeronaves realizan sobrevuelos y lanzan agua para apagar el incendio, las condiciones meteorológicas no han sido favorables, por lo que no se tiene un tiempo estimado para controlar el siniestro.

