Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ante los riesgos que se viven y el miedo de las mujeres a usar el servicio de taxis en aplicaciones como Uber y DiDi, una usuaria compartió en Facebook su experiencia con un conductor de Ciudad Victoria… Pero esta historia resultó gratificante para ella y sus amigas, según se lee en los comentarios de este miércoles.

No todo es malo en este servicio tipo ejecutivo, como podrás leer a continuación y por ello El Diario de Victoria te comparte la historia de Jazmín Castillo, que hace unas horas tuvo cientos de reacciones positivas y vale la pena compartir con nuestros lectores:

“Esta mañana saliendo del trabajo me dirigía a casa de mi mamá, sé que con toda esta situación que está pasando para algunas mujeres es muy difícil confiar y tomar un DiDi o Uber; yo pese al temor opté por tomar un DiDi…”, empieza su mensaje la dama victorense.

“Siempre checo placas y al conductor, pues tengo un hijo que me espera en casa, nunca les hago plática más que lo necesario; me subo, le doy los buenos días y espero que inicie el viaje, no pasaron ni cinco minutos cuando él se presenta, se baja el cubrebocas y me dice:

“‘Sé por la situación que se está pasando, mira, para que tengas más confianza, te muestro mi cara, es algo que optamos algunos conductores para que se sientan con confianza y seguras; hoy te digo que en este viaje llegarás a tu destino sana y salva, sé que hay conductores malos, pero somos más los buenos’”, terminó el mensaje del chofer de DiDi que vale la pena reproducir íntegro y que motiva a El Diario a compartir con nuestros lectores.

Y continúa la narración de Jazmín: “A la bestia, sentí tan bonito porque cada vez que tomo un DiDi o camino sola a casa tengo en mi pensamiento a mi hijo y que a pesar de que tenemos que trabajar, HOY me sentí segura al viajar, espero que así como yo todas tengamos ese sentimiento y que ya no falte ninguna…”

“(El fue mi conductor)”, escribió al final acompañando el remate del texto con la imagen de este ejemplar trabajador del volante que, sin duda, se ganó la admiración de más de mil usuarios de Facebook que reaccionaron a la publicación de Jazmín y que fue compartido también al momento de redactar la presente nota en cerca de mil ocasiones, dado el mensaje del conductor y el entorno de inseguridad que se ha vivido en los últimos días en Ciudad Victoria.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7247186948689008&id=100001933242991&sfnsn=scwspwa