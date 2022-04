Barcelona es eliminado de la Europa Legue a manos del Eintracht Frankfurt

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La valentía de un equipo, en la zona media de la Bundesliga, que se medía en la Europa League a todo un Barça. Al gran favorito del torneo. Al todopoderoso equipo culé. Pero no les pesó. No les pesó para nada tener frente a ellos a uno de los mejores del mundo. Para nada hubo temor en su fútbol.

Hubo todo lo contrario. Hubo confianza. Hubo esa mirada que tienen aquellos que saben que se puede. Que saben que nada es imposible. Que saben que a pesar de lo que haya delante el fútbol sigue siendo un once contra once. Que es el resultado, y no los millones que cueste cada uno o el dinero que cobre, lo que dice quien gana y quien pierde.

Ganaron. Y comenzaron ganando desde antes del comienzo. Porque eran 20.000 alemanes los que acompañaron en el Camp Nou a un Eintracht que pareció ser el local en la Ciudad Condal. Con una hinchada entregada, los germanos se gustaron y salieron a morder.

Mordieron, y comieron. Tanto que antes, mucho antes del final, muchas butacas libres se veían en un estadio en el que el blanco predominaba. El blanco del Eintracht. Celebrando, sonriendo. Festejando un día que es, para la entidad, histórico.

En el minuto 3 ya iban ganando. Fue Kostic, gracias a un penalti, el que adelantó a los alemanes. Bien protegió Lindstrom el cuero, e infantil estuvo Eric García agarrando y tirando al verde a su rival. Cero a uno.

Y el cero a dos llegó en el 36. Fue Santos Borré, el que se sacó de la chistera un golazo tremendo que comenzaba a traer viejos fantasmas de Champions a la afición del Barça.

No quedó ahí todo, porque Kostic completó su partidazo en el 67 con un zurdazo colocado directo a las mallas de Ter Stegen. Se veía venir… porque cada ataque del Eintracht era un dolor de cabeza para el Barça.

El Barça se queda sin Europa League tras caer ante un valiente Eintracht que no mostró temor alguno en su visita al gran favorito del torneo… y a saber en qué queda la lesión de Pedri.