“Bombardearán” nubes en la frontera para salvar cultivos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Ante la grave sequía que afecta a Tamaulipas y como medida emergente para evitar la pérdida de las siembras de sorgo y maíz, será implementado en el distrito de riego 025 un programa de inducción de lluvias a través del bombardeo de nubes con yoduro de plata.

Héctor Loya Ramírez, presidente de la Asociación Tamaulipeca de Usuarios de Riegos, explicó que luego de una reunión entre productores y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se acordó intensificar las acciones para estimular las lluvias.

Con ello, se beneficiará a alrededor de 190 mil hectáreas sembradas en los municipios de Río Bravo, Valle Hermoso, parte de Reynosa y Matamoros.

Dijo que la lluvia es urgente porque al no haber agua para riego en las presas, todas las siembras del ciclo Otoño-Invierno 2021-2022 tuvieron que implementarse mediante el sistema de temporal.

En caso de que no llueva pronto, advirtió, podría siniestrarse la totalidad de la superficie sembrada.

El bombardeo de nubes podría iniciarse la siguiente semana cuando habrá un pequeño pronóstico de lluvias, que es la condición ideal para implementar la estrategia.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, del Congreso del Estado, Edgardo Melhem Salinas, advirtió que los cultivos solamente aguantan otros 30 días sin agua, por lo que de no llover se registrará una catástrofe agrícola.