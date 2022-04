Estatus sanitario no frena exportación de ganado a EU: Ariel

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara

El departamento de Agricultura (USDA) por sus siglas en inglés, no ha determinado en qué fecha enviará personal a Tamaulipas para la certificación del ganado que se exporta por parte de productores tamaulipecos hacia los Estados Unidos.

Y aun cuando se sigue enviando ganado al vecino país del norte, es necesario que USDA venga y haga sus pruebas, para que de esa forma el Estado recupere el estatus sanitario que se tenía, estableció Ariel Longoria García titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Expresó que los productores adheridos a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) de una u otra forma se han estado preparando para cuando venga la revisión de USDA, sobre todo los que se dedican a la exportación de ganado a Estados Unidos u otras partes del mundo.

“La prueba ve venía realizando cada dos años, pero en la última revisión USDA nos bajó el estatus de preparatorio a modificado, pero ya estamos trabajando para avanzar y recuperar el nivel de sanidad que se tenía en el Estado”, aseveró.

Longoria García aclaró que lo anterior no quiere decir que no se pueda exportar, pero sí que las mamás de los becerros que se exportan, deben tener una baja prevalencia de tuberculosis para que se puedan comercializar.

Por ello, todo el productor que se dedique a la exportación de ganado y obtener un mejor precio por su ganado, tiene que hacer ese tipo de pruebas en su rancho para saber a ciencia cierta si no tiene la enfermedad y si no es así, impedir que no se propague hacia lugares como Estados Unidos.