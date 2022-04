Madre asegura que su bebé le robó su juventud

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cuando se habla de la maternidad, generalmente decimos lo bello que es y el hermoso de poder de traer al mundo a un ser humano. Sin embargo, poco se habla de los desvelos, preocupaciones y el tiempo que se invierte en su cuidado. Por ello, se volvió viral el caso de una madre de familia que narró lo complicado que ha sido su etapa como madre, pues asegura que su hija le ha robado la juventud.

Y en TikTok fue el caso que se hizo visible y se volvió viral.

Fue en esta red social que se dio a conocer el testimonio de la mujer de nombre Kendra Sykes, que siente que ha envejecido a raíz de que se convirtió en madre. Esto a pesar de que actualmente tiene 22 años.

“Un cuento dijo una vez que las niñas pequeñas roban la belleza de sus madres”, escribió como descripción de su publicación.

Dijo que incluso seguido la nombran como ‘señora’ o que creen que es adicta a las drogas por su apariencia, así como por su acné.

“No, tengo una hija y me ha robado mi juventud”, escribió la mujer sobre el video que se viralizó.

Los comentarios de la mujer han dividido opiniones, para algunas mujeres es verdad, aunque para otras el tener un bebé no envejece.

“Mi madre me decía esto cuando era pequeña y crecí sintiéndome muy culpable. Espero que nunca te escuche diciendo esto”; “Nunca es culpa de los hijos. No le hagas sentir culpable por ello”; “Sí te desgasta y no sólo la edad”; “Yo tenía la piel perfecta hasta que tuve a mi hija”, se lee entre las reacciones. ¿Qué te parecen sus comentarios, tener bebés puede envejecerte?

Con información de: milenio.com