Al Pacino tiene una novia ¡53 años menor que él!

Al Pacino se encuentra viviendo su segunda juventud. A los 81 años, el protagonista de ‘Scarface’ se encuentra en una relación amorosa con Noor Alfallah, de tan solo 28 años.

Esto demuestra que para el amor no hay edad y Al Pacino lo está haciendo a lo grande, ya que no solo está de novio con una mujer 53 años menor que él, sino que esta mujer es la ex novia de otra súper estrella: Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stones.

Lo anterior se dio a conocer mediante unas fotografías en donde la pareja fue captada en una cena grupal en la ciudad de Los Ángeles, que rápidamente dieron mucho de qué hablar.

Al parecer comenzaron a verse durante la pandemia y que Noor se ha distinguido por sus múltiples relaciones con hombres mayores y millonarios, acostumbrados a la fama.

“Pacino y Noor comenzaron a verse durante la pandemia. En su mayoría sale con hombres mayores muy ricos, estuvo con Mick Jagger por un tiempo y luego salió con Nicholas Berggruen”, dijo una fuente en entrevista.

La fuente también dijo que llevan un tiempo y se llevan muy bien. La diferencia de edad no parece ser un problema, aunque él es mayor que su padre. Ella se mueve con gente adinerada de la alta sociedad y proviene de una familia con dinero.

La nueva novia de Al Pacino, Noor, es vicepresidenta de Lynda Obst Productions en Sony, proveniente de una familia con dinero. Esta empresaria no es la primera vez que sale con una súper estrella, se le ha relacionado con Mick Jagger, de 78 años; el multimillonario Nicolas Berggruen, de 60 años y con Clint Eastwood, de 91 años.

