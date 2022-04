Un Betis sin mexicanos apenas pudo empatar sin goles ante la Real Sociedad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El conjunto del Betis tuvo la oportunidad de meter presión al Atlético de Madrid en la lucha por los puestos de Champions League y la dejó ir empatando sin goles con la Real Sociedad que también está en la disputa por esos puestos, en un duelo en el que Andrés Guardado se quedó en la banca y Diego Lainez ni siquiera fue convocado.

El juego fue demasiado parejo, las ocasiones de gol escasearon y es que ambos entendieron el partido como imperdible, pues un derrota les bajaría las probabilidades de meterse a las competencias europeas del próximo año.

La única jugada de peligro real fue para la Real Sociedad que en el segundo tiempo con un tiro de Aleksander Isak pusieron a probar las virtudes bajo los tres palos de Claudio Bravo, quien desvió a tiro de esquina.

El Betis careció de llegadas, no tuvo tantas ocasiones de gol y en el segundo tiempo Pellegrini hizo cambios que no le dieron esa profundidad, pues Joaquín si bien es el líder de este equipo ya no puede ser el hombre diferente para el equipo.

El empate deja a los andaluces en la quinta posición con 57 unidades, mismas que tiene el Atlético pero con un juego menos, por lo que en el cierre de la temporada estarán peleando con los Colchoneros por el último puesto a Champions o por el único a la Europa League.