Doctora renuncia porque no la dejan atender a hombre de escasos recursos

Una doctora en Argentina renunció a su trabajo en un hospital privado porque la directora no le permitía atender a un hombre que carecía de recursos económicos.

Florencia Barraza, de 27 años, cuenta que un hombre llegó a la clínica privada donde hacia guardias, requería suturas en un pie, pero no contaba con dinero, por lo que lo suturó y después renunció.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se corto el pié con una amoladora porque no lo podía pagar. Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡Aguante la salud pública!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo ‘no, en los privados las cosas no funcionan así’. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos”, dijo.

Muchos felicitaron a la doctora por su vocación. En Instagram Florencia Barraza publicó: “Llorosa y desempleada, pero con la conciencia tranquila”.

Con información de: noticieros.televisa.com