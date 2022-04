No pasó la Reforma Eléctrica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción ED.

San Lázaro, CDMX.- Al no cumplir con la mayoría calificada, el dictamen de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ésta no tendrá efectos, es decir, no fue aprobada.

Luego de más de 12 horas de discusión y debate, así como por dos rondas de oradores para hablar de los pros y contras, se sometió a votación y, pese a que el bloque Morena-PT-PVEM tuvo mayoría no fue suficiente.

No cumplió con el voto a favor las dos terceras partes del pleno legislativo (mayoría calificada)

Así quedó la votación.

A favor:

Morena 202

PVEM 41

PT 32

Total: 275

En contra

PAN 113

PRI 70

MC 25

PRD 15

Total: 223

Para que se aprobara se requería de 332 votos de los diputados presentes.