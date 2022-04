Anaya celebra que oposición se haya unido para rechazar la reforma eléctrica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En un video el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, resaltó que los legisladores de oposición se unieran para impedir que se aprobara la reforma eléctrica.

“Y mira que hicieron de todo para pasar la iniciativa; o sea, Morena y sus aliados buscaron la manera de bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no pudieran votar. Ahora, cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas su iniciativa no pasó porque la oposición unida lo impidió. Y ahí está la clave: unida”, apuntó el excandidato.