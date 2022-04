Nuevo León regresa al cubrebocas en espacios cerrados

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El uso de cubrebocas se mantendrá y será obligatorio en espacios cerrados, así lo anunció el Gobierno de Nuevo León, ante el repunte de casos en Estados Unidos y de posibles viajeros que podrían regresar al estado contagiados.

“Hemos decidido mantenernos con esa medida por las siguientes razones: sobre todo, por prudencia, sensatez y evidencia; yo sé que muchos ya querían que quedara esa obligatoriedad, yo he hecho una encuesta en mis redes donde el 53 por ciento estaba en favor de quitar el cubrebocas en espacios cerrados, y el 47 por ciento en contra, es decir, mitad y mitad. Sin embargo, el Comité de Seguridad de Salud, que ha sido nuestro orientador, me ha pedido que pospongamos el anuncio, al regresar de estas vacaciones de Pascua y analizar la última semana de abril (para ver) cómo nos fue en la materia de contagios”, comentó.

Samuel García, gobernador del estado, recordó que se registraron este domingo 19 casos de Covid-19 y cuatro hospitalizaciones con ventilador mecánico en el estado,

“Segundo punto muy importante, la Secretaría de Educación, la doctora Sofialeticia (Morales) me ha pedido continuar con la medida; si bien es cierto esta semana no hay regreso a clases, cuando regresen los niños, tener 30 niños por salón, que es lo que marca la Ley, es prácticamente imposible tenerlos con sana distancia, para ellos en Educación es bien importante no quitar el uso del cubrebocas por seguridad y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”, expuso.

Finalmente, resaltó que en algunas regiones de Estados Unidos se ha reactivado el uso de cubrebocas en espacios cerrados ante un repunte de contagios.

Con información de: lopezdoriga.com

