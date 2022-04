Pedirá AMLO a sucesor que planteé Reforma Eléctrica nuevamente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encargó a su sucesor que vuelva a plantear otra iniciativa de Reforma Eléctrica, luego de que fuera rechazado su proyecto el domingo por la noche en la Cámara de Diputados.

“Que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo planteé, lo vuelva a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo”, dijo.

Dijo que hay que buscar la forma de que se fortalezca a la CFE, que se fortalezca, que la nación maneje la industria eléctrica y el litio. Tener cada vez más votos, la vía democrática, quienes vayan a la elección de 2024 tienen qué plantearlo.

López Obrador apuntó que en lo que resta de su sexenio no volverá a plantear ante el Congreso de la Unión otra iniciativa al sector eléctrico.

“No, no, no, porque yo ya resuelvo, nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, yo garantizo eso, lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, refirió.

El jefe del Ejecutivo federal, impulsó la Reforma Eléctrica que fue rechazada este domingo por la Cámara de Diputados, tras más de 12 horas de discusión en el pleno, al no alcanzarse los dos tercios de los votos necesarios.

Esta reforma, que buscaba dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas, obtuvo 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, por lo que no llegó a los dos tercios de la Cámara.

Los partidos de la oposición al oficialista Morena votaron en bloque y la reforma constitucional no pudo salir adelante, lo que supone un revés político para López Obrador al incluirse esta iniciativa entre los principales objetivos de su gobierno.

AMLO refirió este lunes que lo ocurrido en San Lázaro debe ser considerado como una muestra de la democracia que existe en México, por lo que no lo ve como un revés para el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Mencionó que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades, yo así lo vería.

Con información de: lopezdoriga.com