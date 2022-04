Taxistas lanzan advertencia a conductores de Didi y Uber

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- Los taxistas de la Central de Autobuses hicieron un llamado a los operadores de las plataformas Didi y Uber “a que no se metan a lo que les pertenece a ellos”.

“Si ellos a la fuerza se quieren meter, nosotros a la fuerza los vamos a sacar”, advirtió el integrante de la Comisión de Trabajo de los taxistas de la Central Camionera, José Luis Rodríguez.

“Por lo pronto vamos a poner unos señalamientos, los compañeros están algo molestos, si provocan ellos vamos a tratar de defendernos”, agregó.

Entrevistado este lunes, el representante de los ruleteros de la Central de Autobuses aseguró que no tienen ningún problema personal con los operadores de dichas plataformas, sin embargo, dijo, ellos pagan una renta para subir y bajar pasaje en el lugar.

“El detalle que tenemos con los de las plataformas es que los taxis de la Central tenemos pagado la renta para subir y bajar pasaje aquí, no les decimos que no vengan a trabajar aquí pero que carguen afuera, no se metan a lo que nos pertenece a nosotros, es esto el problema, no hay otro problema”.

José Luis Rodríguez reiteró que los operadores de Didi y Uber que sean sorprendidos invadiendo sus espacios serán expulsados con el uso de la fuerza.

“Aquí no se pueden meter, mensualmente pagamos a la administración de la Central más de 40 mil pesos por el área esta, y ahorita como están las cosas que no hay trabajo está bien amolado, es mucho sacrificio para los concesionarios”.