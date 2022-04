Reporta Salud 14 casos de covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud estatal (SST) informó que la jornada de este martes concluyó con 14 casos positivos a covid-19, en tanto que la entidad se mantuvo sin registrar ninguna defunción asociada al virus, sin embargo reiteró que la emergencia sanitaria continúa.

La dependencia atribuyó la disminución de casos, las hospitalizaciones y fallecimientos principalmente a la vacunación que se ha realizado a nivel estatal y que continúa a través de la jornada intensiva, en apoyo al Gobierno federal.

Precisó que al corte de este martes el acumulado de casos positivos llegó a 147 mil 466, de los cuales 139 mil 58 pacientes se han recuperado, en tanto que la cifra mortal se mantiene en siete mil 828 defunciones..

La SST subrayó que debe continuar el fortalecimiento de las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, la higiene de manos y la sana distancia e insistió en no bajar la guardia.

En este sentido hizo un llamado a quienes no cuenten con ninguna dosis de la vacuna contra covid-19, los que no cuenten con su esquema completo o a quienes les falte la dosis de refuerzo para que acudan a recibirla a su unidad de salud correspondiente o a los cinco macromódulos ubicados en los municipios de Matamoros, Reynosa, Victoria, Tampico y Madero.

En el caso de Victoria, la SST informó que existen módulos de vacunación en el Hospital General, Hospital Civil, Hospital Infantil, Centro de Salud Lomas del Santuario, además del Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú, en los cuales se atiende de 08:00 a 18:00 horas.