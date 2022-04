Concluye impugnación de Maki; ratifica TEPJF a Américo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

El último paso legal pendiente fue dado y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la tarde de este miércoles la candidatura de Américo Villarreal Anaya a la gubernatura de Tamaulipas, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sesión pública, la Sala Superior confrmó la sentencia del Tribunal Electoral estatal, el cual ratificó la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena de registrar como precandidato único a la gubernatura de la entidad al senador Villarreal y no considerar a Maki Esther Ortiz como aspirante a dicha candidatura.

Los magistrados consideraron infundados los agravios de Ortiz Domínguez contra la sentencia estatal, entre los que se encontraba una supuesta violación al principio de paridad de género, pues se consideró que el partido político cumplió las reglas en la materia dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo, la de postular a tres mujeres en el actual proceso electoral en seis entidades.

Además, se argumentó que Ortiz no puede alegar que se le haya impedido participar en la contienda interna del partido, pese a su valoración positiva en encuestas particulares, porque fue decisión del partido optar por la precandidatura única y no de una selección mediante encuestas.

Con esa determinación, la Sala Superior ratificó la candidatura de Américo Villarreal, por Morena, a la gubernatura de Tamaulipas.

Al respecto, la ex alcaldesa de Reynosa escribió en sus redes sociales que “hoy dieron su fallo en contra mía en el Tribunal federal, en una justicia que no es ni pronta ni expedita, donde no se escuchan alegatos nomás que rapidito y para cumplir un mero trámite cuando ya se ha construido el proyecto”.

Asimismo, abundó que reitera su inconformidad, la cual no fue en contra de persona alguna, es decir en contra de Américo Villarreal, pero sí en contra del proceso interno de Morena.

“¡Es un gran logro! ¡No hoy para mi beneficio, pero si para las próximas gubernaturas en beneficios de todas las mujeres de México!”, escribió Ortiz Domínguez.