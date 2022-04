Invitará AMLO a artistas para aclarar dudas sobre Tren Maya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, invitará a los artistas que se oponen al Tren Maya a conocer el proyecto y aclararles todas sus dudas, al considerar que no es mala fe, sino desconocimiento su postura frente a esta obra emblema de la administración.

López Obrador mencionó que no son pagadas las figuras públicas que se han pronunciado contra el Tren y, por tanto, se les puede explicar la historia de la península y los beneficios que traerá la conexión férrea a sitios turísticos.

“Los voy a invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro a ver si aceptan. Que platiquemos, porque es desconocimiento, no es mala fe y no creo que sea que les hayan pagado. Creo que se creyeron lo de la destrucción, a mí me pasa, lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto en la casa me cuestionó: ‘oye, ¿cómo están destruyendo la selva?’ A ver, a ver, a ver chamaco”, explicó.

Informó que le pidió al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, que informe a detalle en próximos días lo que significa el rescate arqueológico que provocó la construcción del Tren Maya. Dijo que el proyecto no se trata nada más de conectar las actuales urbes, sino también las antiguas ciudades mayas, lo que se traduce en “rescate, cuidado, conservación; no es construir un tren, es un plan integral de desarrollo sustentable.

Mencionó que eso se puede lo más pronto posible, ya que tienen como 100 arqueólogos sino es que más, biólogos, un equipo para el cuidado del medioambiente, para el cuidado de los sitios arqueológicos, entonces sí conviene que se informe más sobre esto. Que vengan de (la Secretaría de) Medio Ambiente a explicar lo de cenotes, ríos submarinos, flora, fauna nativa.

El mandatario mexicano reiteró que su gobierno se mantiene negociando con la empresa Vulcan Materials, de Estados Unidos, para que el banco de material que explotaban cerca de Playa del Carmen se convierta en un destino turístico.

Dijo que la preocupación de su gobierno es cuidar el medioambiente y no permitir este tipo de destrucción.

“Entonces si se van a tribunales porque además hay denuncias vamos a tribunales y vamos a hacer la denuncia formal, hacerlos en la ONU, a ver qué va a hacer Greenpeace, que nos ayuden en esto”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal mencionó que se han clausurado cinco granjas porcícolas en Yucatán por la contaminación que generaban.

