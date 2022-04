Impactó la pandemia a vendedores de mercados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Cd. Madero, Tamps.- Además del desempleo, alrededor de 20 trabajadores de los mercados sobre ruedas del sur de Tamaulipas, murieron durante esta contingencia sanitaria a causa de complicaciones graves del coronavirus.

Pedro Monsiváis Becerra, dirigente del Gremio Unido de Tianguistas en el sur de Tamaulipas, señaló que para este sector comercial ha sido muy duro todos estos meses de pandemia en donde lamentablemente fallecieron varios integrantes de esta agrupación.

“En la pandemia nos fue muy mal, tuvimos el deceso de algunos compañeros, aunque siempre nos protegimos y seguimos las reglas que nos marcó la Coepris, hubo contagiados, yo creo que de 4 mil 500 trabajadores, fallecieron alrededor de 20 personas durante esta contingencia sanitaria, hoy vemos con mucho ánimo y esperanza, esto ya pase y que siga nuestra vida normal”, indicó.

Monsiváis Becerra, dijo que durante los meses más complicados de esta contingencia sanitaria, varios de ellos no pudieron seguir trabajando al contagiarse de esta enfermedad y contagiar a otros integrantes de sus familias.

Mencionó que aunado a esta grave situación por la que pasaron, el Covid fue ocasionando el cierre de fuentes de trabajo, no solamente en este giro, si no en otros sectores.

“Por fortuna los tres alcaldes de la zona conurbada, han visto con mucha sensibilidad el tema, hay mucha gente desempleada, muchos ciudadanos de la zona conurbada que por la situación de la pandemia perdieron su empleo”, aseveró.

Dijo que el desempleo derivó en que muchos profesionistas se vieran en la necesidad de buscar alternativas para poder obtener recursos y llegar para el gasto a sus hogares, incrementando los llamados “tiraderos” en los diferentes mercados sobre ruedas que hay en la zona.

“Tenemos muchos profesionistas dentro de nuestras filas, al menos de lo que toca mi agrupación, yo siempre he dicho que más vale tener mil gentes trabajando que mil gentes delinquiendo”, aseveró.

El dirigente de los tianguistas, comentó que ha buscado la forma de apoyar a todas estas personas que han intentado ingresar a este segmento del comercio al no tener una fuente laboral.

“Estamos siendo gestores para que se les otorgue a los que ya tienen tiempo y que lo necesiten, una certidumbre jurídica como un permiso para que puedan ellos tener un trabajo”, citó.