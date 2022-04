Prevén casos de covid en el regreso a clases

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Cd. Madero, Tam.- De registrarse casos positivos en las escuelas para este regreso a clases, sería a causa de las vacaciones de Semana Santa en el que a la zona sur arribaron miles de turistas de varios estados de la República Mexicana e incluso del extranjero y no por bajar la guardia en los planteles educativos.

Edgar Ávalos Domínguez, regidor presidente de la Comisión de la Educación, señaló que para este próximo lunes se espera el regreso a clases y en dónde se podría esperar la detección de casos positivos a este virus.

“Las escuelas seguirán con los protocolos de salud, con los protocolos de cuidado y esperemos tener un incremento, pero no sería por la escuela, si no por las cuestiones que vivimos en el periodo vacacional en el que tuvimos visitantes de varios estados de la república y del extranjero”, indicó.

Señaló que todos como ciudadanos esperan la reacción una vez que concluya esta temporada, en el que fueron abarrotados varios espacios turísticos en los municipios de Ciudad Madero y Tampico.

Ávalos Domínguez, expresó que para este lunes se espera el regreso de más de 24 mil estudiantes del nivel básico en el municipio de Ciudad Madero.

“Más de 24 mil alumnos regresan a clases de manera presencial, son de niveles, especial, preescolar, primaria y secundaria”, expresó.

Señaló que algunas de las escuelas todavía estarán dando las clases de manera híbrida en algunas escuelas del municipio de Ciudad Madero.

“Regresan nuestras escuelas en su mayoría presenciales, algunas escuelas lo harán de manera híbrida”, indicó.

Finalmente, el edil señaló que las escuelas seguirán con los protocolos establecidos como lo es el uso del gel antibacterial y el termómetro digital.

Finalmente señaló que si existe ese riesgo de contagios para este regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa, en dónde se tuvo la visita de miles de familias procedentes de diferentes estados de la República Mexicana y del extranjero.