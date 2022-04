Respalda AMLO campaña contra “traidores a la patria”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la campaña de llamar “traidores a la patria” a los diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, que fue impulsada por la dirigencia nacional de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El jefe del Ejecutivo federal dijo que “a las cosas hay que llamarles por su nombre” y recalcó que los legisladores entregaron recursos nacionales a empresas extranjeras, por lo que consideró válido que se les llame “traidores a la patria”.

“Nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante de Hidalgo y de Morelos, y de Juárez, y de Villa, y de Zapata, y de los Flores Magón; y de Madero, y de Lázaro Cárdenas. Entonces ya dije aquí que los Flores Magón, Ricardo, decía, que quien entregaba los recursos naturales a extranjeros era traidor a la patria y eso lo repetía, lo sostenía, el presidente Cárdenas”, dijo.

“A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito con las élites, los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuándo se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación”, enfatizó.

Afirmó que se debe conocer la forma en que actúan los legisladores en México, y dejó en claro que en tiempos neoliberales se desconocían sus acciones en el Congreso.

“Antes no se sabía qué hacían los jueces, qué hacían los ministros de la Corte ni para qué era el Poder Judicial ni el Legislativo porque el poder de poderes era el Ejecutivo, poder absoluto, omnímodo, ya no es así, hay tres Poderes, independencia, división de Poderes, un auténtico Estado de Derecho y si son representantes populares ¿por qué no se va saber lo que hacen o cómo votaron?”, expuso.

Llamó, además, a “no tenerle miedo a la polarización” que actualmente existe en México, aunque pidió a los ciudadanos a que no existan agresiones en contra de los legisladores.

“Eso es otro asunto, ojalá no haya confrontación. Tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, solo que se estén refiriendo a una élite y el pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto. Les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos”, subrayó.

Con información de: lopezdoriga.com