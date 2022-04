Alerta por venta de antirretroviral prohibido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Tras detectarse la venta ilegal en el país del medicamento Reyataz (atazanavir), cuya comercialización fue prohibida desde 2020, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas alertó a la población para que evite su consumo.

Oscar Luis Terán Lara, titular de esa dependencia, dio a conocer lo anterior y agregó que la alerta incluye la recomendación a los profesionales de la salud para que eviten prescribirlo.

“La alerta fue emitida por la Cofepris sobre la venta ilegal del medicamento Reyataz (atazanavir), cuyo registro sanitario fue revocado a petición de su fabricante desde diciembre de 2020, debido a que se detectó su venta en el país”, expuso.

El comisionado refirió que anteriormente, el medicamento era indicado en combinación con otros antirretrovirales para personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

“La instancia federal menciona que la empresa Bristol-Myers Squibb, que lo fabricaba, declaró el 31 de diciembre de 2020 el cese de su comercialización en México, de este medicamento que se ofertaba en presentación frasco de 60 y 30 cápsulas”, apuntó.

En este sentido Terán Lara subrayó que comprar o consumir cualquier producto ostentando esta marca en el país, representa un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia y potencialmente estar caducado, ya que no cuenta con registro sanitario de Cofepris.

“En esta alerta nacional , la autoridad sanitaria solicita al personal médico no prescribir Reyataz de Bristol-Myers, sino otras alternativas que contengan el ingrediente activo atazanavir, con la finalidad de complementar de manera segura el tratamiento”, precisó.

Terán Lara puntualizó que aun cuando este medicamento es comercializado en otros países, “por decisión de la farmacéutica no deberá ser comercializado, recetado ni consumido en ninguna de sus presentaciones en México, sin importar número de lote o fecha de caducidad”.