Baja recolección de tapitas; Cachito de Luz anuncia bingo para comprar quimios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

La baja recaudación de tapitas entre la población victorense ha motivado a la asociación civil Un Cachito de Luz a trazar nuevos proyectos de financiamiento, para no detener la ayuda a los pacientes de cáncer que están en lista de espera de quimioterapias, medicamentos y otros apoyos.

Es la presidenta de esta altruista asociación victorense, la señora Magda Pérez, quien confirmó a El Diario de Victoria que la recolección de tapitas, principal fuente de ingresos para Un Cachito de Luz ha tenido una baja considerable, por lo que han emprendido nuevos proyectos.

La entrevista se da luego de solicitar más información tras ver una trasmisión en vivo en la cuenta en Facebook, en donde la presidenta dio a conocer el próximo evento de recaudación; ahí admite que las tapitas no han llegado como en otros tiempos.

Pero el ánimo no decae, por ello Un Cachito de Luz está ya en franca promoción de un bingo para el próximo mes de julio, al cual se podrá acceder con un donativo de 150 pesos para jugar por una gran cantidad regalos e incluso una rifa de una sala-recibidor.

Este evento se desarrollará en el Salón Antara, ubicado en el 31 Carrera y Allende, el día seis de julio a las cinco de la tarde, especificó la Presidenta de Un Cachito de Luz a la vez que señaló que cualquier ajuste en la programación de este evento se dará a conocer con toda oportunidad y agradecer a El Diario por dar la difusión al mismo así como a todas las actividades de la asociación.

Cabe mencionar que todo lo recaudado en este bingo será para la compra de quimioterapias para pacientes que se encuentran listas para recibirlas, reiterando que la recolección de tapitas de plástico ha tenido una baja considerable por lo que la asociación victorense hace un llamado a la población a no dejar de juntarlas y colocarlas en los contenedores distribuidos en toda la ciudad.