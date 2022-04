Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El actor y productor Eugenio Derbez informó que no asistirá en la reunión entre los denominados ‘famosos’ que piden frenar el tramo cinco del Tren Maya, quienes conforman la iniciativa ‘Sélvame del tren’, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

El comediante adelantó que se encuentra filmando actualmente, lo que le hace imposible asistir al evento del próximo lunes.

Recientemente fue el mismo mandatario el que invitó a las figuras del espectáculo a asistir a la sede del gobierno federal en lugar de reunirse en el mismo tramo. Asimismo, AMLO los exhortó a platicar entre ellos y no con expertos, como en principio los famosos habían pedido.

“Los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, que estén ellos, ya después que reciban toda la información les voy a entregar un documento, después que se pronuncien y sus asesores con toda libertad se manifiesten, pero quiero hablar con ellos”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera, adelantando que les proveerá de información.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Derbez recalcó que no asistirá porque le es físicamente imposible por motivos laborales, y que asimismo no le parece la mejor idea el que el presidente y la farándula se reúna para hablar de un tema que no dominan a nivel técnico. “Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible”, informó el actor de CODA.

“Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande”. El actor llamó a que se reúnan los expertos, y recalcó que para ellos no es un tema político ni están pagados por algún grupo de interés.

También descartó que tenga presencia por medio de videollamada porque “no le conviene”. “La última vez que di una entrevista me vetaron en Televisa y recibí muchas amenazas de muerte”, recordó.