Hablemos de Bruno

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

En nuestro día a día hay temas que no nos gusta tocar para no crear conflicto.

Hay cosas que con nuestros alumnos no hablamos porque no nos corresponden.

Igual que como pasa en la película de la familia Madrigal, es muy fácil no hablar de los problemas típicos, secretos a voces y que, por no querer generar polémica, son temas que se evaden tajantemente durante la vida escolar.

Ejemplos hay muchos, sobre cómo la dinámica escolar genera repercusiones en la formación de los adultos. Considero prioritario terminar con las prácticas docentes sobre exclusión, cuestiones de género o tradicionalistas que no son de ningún beneficio para el futuro de nuestros alumnos.

Sinceramente, debemos reconocer que una parte de la decadencia social que se está viviendo (entre feminicidios, violencia, falta de empatía, corrupción entre otros) en cierto sentido es consecuencia de la educación que recibimos y que brindamos.

¿Qué estamos haciendo (para bien o para mal)?

Si bien es cierto que la casa es la primera escuela, también es verdad que anteriormente muchas reglas y conductas de las instituciones tenían como fin apoyar el beneficio de la formación integral de nuestros alumnos, sin embargo, han quedado en el olvido.

En algunos lugares los alumnos son intocables. “Le voy a decir a mi papá que te corra”, “No sabes de quién soy hija”, “Para eso te pagan”, “No puedes enseñarme nada que no venga en youtube”, “Tú ni sabes” entre otras frases, por demás absurdas, pueden escucharse en las aulas de escuelas públicas y privadas.

La verdad (si nos ponemos a comparar) es que como estudiante me tocó una época muy bonita, donde tuve la fortuna de tener grandes amigos y amigas, que me acompañaban de día, de noche y de madrugada. Es triste pensar que mis alumnos de todos los grados ya no pueden disfrutar esas experiencias.

Las autoridades magisteriales se llenan la boca de decir que trabajamos en favor de la empatía. Pero de nada sirve conocer y manejar el concepto si como sociedad no la hemos demostrado. No se practica.

Sería muy difícil para mí hablar de un solo caso, de los tantos que en las últimas semanas hemos visto de chicas desaparecidas. Es impresionante, los culpables obviamente son quienes cometieron esos terribles actos. Pero hay más.

Como docente hago mi parte: no aceptando ningún tipo de violencia o bullying en mi aula, trabajando en tolerancia, respeto y empatía; que alguien no te caiga bien o no compartas sus ideas no quiere decir que no deban hacer actividades o tareas juntos. De eso se trata la vida en sociedad.

Lo único que pido para mis alumnos y alumnas de todas las edades son amigos y amigas como las que yo tuve de estudiante (algunos de los cuales aún conservo). Una red de apoyo tan fuerte a la que puedas recurrir en situaciones de riesgo. Que nunca estén en peligro y que puedan ser libres de decir y hacer lo que quieran.

Hablar de las cosas que están mal no es solo criticar porque sí, sino hacer visibles situaciones que deben cambiar.

Como docentes tratamos de poner nuestro granito de arena para construir una mejor sociedad y siempre procuraremos, desde nuestra trinchera, apoyar las exigencias de legislación (que tanta falta hacen) y sobre todo de justicia para todos (exigencias en todos los niveles de gobierno).

Esta no es una lucha de hombres contra mujeres (siempre lo he dicho), sino de gente buena contra gente mala. No olvidemos que “la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo”.