Las lecturas sobre la revocación de mandato

Enrique Diez Piñeyro Vargas

La Ley Federal de Revocación de Mandato (publicada en el año 2021) establece en su artículo 5 lo que es una acción ciudadana; El proceso de renovación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

Recordemos que la revocación de mandato fue una de las banderas de campaña del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, misma que retomó al asumir el cargo, la cual fue enviada como iniciativa de ley al Congreso de la Unión para su aprobación. Al adquirir su carácter de ley, se establecieron un conjunto de normas para realizar la consulta.

Es importarte recordar que ciudadanos simpatizantes del Presidente y del partido político Morena fueron en este caso los que realizaron la recolección de 2.7 millones de firmas, equivalente al tres por ciento del electorado, en un periodo de 45 días. Al final, se lograron juntar tres millones 27 mil 845 registros válidos, es decir, el 3.29 por ciento de la lista nominal, y de tal manera, se aprobó seguir con el proceso de la revocación de mandato.

Para que la votación de la revocación adquiera su calidad de mandataria, la ley estipula que es indispensable alcanzar una participación del 40 por cierto de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En su artículo 60, esta ley establece (cito textual): “Si los resultados de la jornada de la votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República se entenderá por separada definitivamente de su cargo, cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. Hecho lo anterior, se procederá de la forma inmediata según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución”.

¿Qué quieres decir todo esto? Bajo el apartado que en caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra a un Presidente interino o sustituto, lo que deberá de ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Para que todo esto suceda, la ley establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad encargada de operar el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República Mexicana. En este ejercicio, el interesado en participar tiene que asistir a votar de manera libre, directa y secreta en el distrito que le corresponde. Será el mismo INE quien se encargue de contar, validar y dar a conocer los resultados de la consulta popular.

Bueno, hasta aquí todo indica estar muy bien. Sin embargo, son muchas las lecturas que se le pueden dar a este ejercicio ciudadano que por primera vez fue llevado a cabo en nuestro país. Para muchos, la revocación de mandato es un ejercicio innecesario que le cuesta al erario público millones de pesos que bien pueden aplicarse en programas sociales u obras de infraestructura que beneficien a millones de mexicanos.

Para muchos otros, es una oportunidad al alcance de la ciudadanía de ratificar el buen desempeño de un gobernante, o bien, quitar del poder a quien no esté cumpliendo las expectativas dentro de sus funciones como responsable de las políticas públicas en el país. Es aquí donde se emerge en un debate que únicamente causó un desgaste entre quienes están a favor o en contra.

Por una parte, fue el mismo Gobierno federal y el partido Morena quienes más se interesaron en promover esta consulta, con la finalidad de demostrar que el presidente López Obrador cuenta con el apoyo de una base social representada en más de 15 millones de personas, mismas que manifestaron aprobar su gestión al frente de México. No se puede pasar por alto que miembros del gabinete y algunos gobernadores cayeron en errores y posibles violaciones a la ley, mismas que la autoridad electoral deberá de sancionar conforme a derecho en caso de estar debidamente fundamentadas.

Por otro lado, los partidos de oposición asumieron una postura crítica mediante una campaña férrea invitando a la población a no participar en la misma, ya que únicamente representa una simulación del gobierno y con esto desviar la atención a los problemas de fondo que enfrenta el país. A pesar de eso, en este ejercicio un millón 63 mil 209 mexicanos salieron a votar en contra del Presidente, manifestando que proceda la revocación de su mandato por pérdida de la confianza.

En una reflexión objetiva, me hubiera gustado mucho que la oposición al gobierno de la 4T tomara la decisión que hacer un verdadero bloque, unificar fuerzas, organizarse y haber participado en este ejercicio. De esta manera, demostrar sus alcances y manifestar con los millones de votos de sus estructuras e inconformes de la sociedad civil, que el Presidente cuenta también con muchos ciudadanos que no están de acuerdo con sus políticas.

En cambio, hicieron todo lo contrario. Optaron por descalificar el proceso y las dirigencias de los partidos políticos continúan regocijándose en la comodidad al manejar a su antojo las prerrogativas de ley, satisfaciéndose ellos mismos y a sus incondicionales. Esa es la oposición en este país. Actitudes como esas únicamente constatan la verdadera incongruencia de sus discursos con sus acciones.

En sus manos tuvieron la oportunidad histórica de mover conciencias y demostrar si verdaderamente tienen capacidad de ser un contrapeso a un gobierno. No se atrevieron a medir fuerzas y nunca confiaron en convencer a 23 millones de mexicanos para ir a votar en contra de López Obrador. Con esa cantidad de votos era más que suficiente para ganarle la partida al Presidente y hacer efectiva la revocación de mandato.

Si esto hubiese sucedido, imagínense el nulo margen de maniobra que el Presidente tuviera si, a pesar de eso, decidiera buscar lagunas a la ley y pretender continuar en el cargo. Eso sí sería un verdadero triunfo de la oposición. Sin embargo, demostraron no estar a la altura y no entendieron que este país requiere una oposición real y no solo vividores del sistema.

Aquí en Tamaulipas, los 459 mil 874 votos de ciudadanos que salieron a refrendar su confianza al Presidente de la República, terminaron de prender los focos rojos en el war room del candidato César Verástegui Ostos. Con solo el 16.78 por ciento de participación ciudadana, el partido Morena mostró su base, su músculo y su capacidad de movilización.

A estas cifras, quienes apoyan las aspiraciones de la Alianza Va X México intentarán restarle importancia. La realidad es lo que le espera al candidato de García Cabeza de Vaca cuando en la elección del cinco de junio, los grandes segmentos de la sociedad civil inconformes con el Gobierno estatal que no necesariamente simpatizan con un algún partido político salgan a refrendar su voto de castigo.

“Ningún partido puede estar seguro mucho tiempo sin una muy fuerte oposición.” Benjamin Disraeli.